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مؤتمر فينجر – عن الشوط الأفضل في السنوات الأخيرة و ' القلق بسبب الرباط الصليبي '

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مؤتمر فينجر – عن الشوط الأفضل في السنوات الأخيرة و ' القلق بسبب الرباط الصليبي ' مؤتمر فينجر – عن الشوط الأفضل في السنوات الأخيرة و ' القلق بسبب الرباط الصليبي '

ليلة ولا أروع لآرسين فينجر المدير الفني لأرسنال. لما لا وفريقك اكتسح تشيلسي بثلاثية مقابل لاشيء. ومن هنا بالتأكيد المباراة "هي الأفضل منذ فترة طويلة".

أرسنال أمتع وأقنع في انتصار ثلاثي أمام تشيلسي في قمة ودربي الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال فينجر: "الشوط الأول كان مثاليا أمام تشيلسي. واحد من أفضل الأشواط لنا في السنوات الأخيرة".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "بالتأكيد مازالنا نريد التطور أكثر. ولكن اليوم قدمنا مباراة رائعة. من أفضل العروض لنا في الفترة الماضية".

وواصل "لعبنا بطريقة جماعية رائعة جدا. كوسيليني وموستافي لعبا بطريقة ذكية للغاية مع التزام دفاعي كبير".

وتطرق فينجر للحديث عن إصابة فرانسيس كوكلين أثناء المباراة قائلا: "في الحقيقة أشعر بالقلق بخصوص إصابة كوكلين".

وأوضح "إصابة كوكلين في الركبة وهي في نفس مكان إصابة العام الماضي. آمل ألا تكون بهذا السوء".

وتعرض كوكلين لإصابة بقطع في الرباط الصليبي العام الماضي. وتشير الأنباء الأولية لتعرضه لنفس الإصابة من جديد.

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