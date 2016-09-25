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مؤتمر لويس إنريكي: برشلونة كان ضعيفا في بداية الشوط الثاني ضد خيخون

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مؤتمر لويس إنريكي: برشلونة كان ضعيفا في بداية الشوط الثاني ضد خيخون مؤتمر لويس إنريكي: برشلونة كان ضعيفا في بداية الشوط الثاني ضد خيخون

(إفي): قال لويس إنريكي مدرب برشلونة عقب فوز فريقه بخماسية نظيفة على سبورتنج خيخون على ملعب المولينون إن النتيجة "خادعة"، لانه "يبدو أنها كانت مباراة سهلة، لكنها لم تكن كذلك"، معربا عن عدم رضاه عن الاداء في بداية الشوط الثاني.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "بدأنا الشوط الثاني باداء ضعيف للغاية واتحنا الفرصة لسبورتنج للعودة إلى اللقاء. نتيجة 0-2 لا تعني حسم المباراة".

وأشاد المدرب باداء الظهيرين اللذين لعبا "بشكل جيد على الطرفين" وهذا هام عندما تواجه فرق تلجأ للدفاع، لكنه أكد أن "هناك العديد من الأمور التي يجب تحسينها".

وعن أداء سيرجي روبرتو قال "إنه لا يوجد ظهير أيمن أفضل منه لبرشلونة، يستطيع اللعب في الداخل وكجناح مما يعطي خيارات عديدة".

وأوضح أن سبورتنج خيخون "في وضع جيد بحصد سبعة نقاط في الجولات الأولى، لكن لا يمكن تجاهل ضم 13 لاعبا جديدا ويجب تكييفهم على اسلوب المدرب، معتبرا أنه "سيكون من الخطأ الاعتقاد بان اللقاء سيكون سهلا".

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