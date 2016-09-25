أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الإمارات تقول إن إيران تقوض أمن المنطقة

Google+ Print
الإمارات تقول إن إيران تقوض أمن المنطقة الإمارات تقول إن إيران تقوض أمن المنطقة

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات

قالت الإمارات العربية المتحدة يوم السبت إن إيران لم تضيع الوقت لتقويض أمن المنطقة منذ أن أبرمت اتفاقا نوويا مع القوى العالمية العام الماضي.

وبحسب رويترز قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “إيران لا زالت تدفع المنطقة من خلال سياستها إلى شفاه المصيبة وانتهاكها الفاضح لمبادئ السيادة والتدخل الدائم في شؤون جيرانها الداخلية وكان لكل ذلك الدور الأكبر في استمرار الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.

“طهران تقوض أمن المنطقة عبر الخطاب الملتهب والتدخل الفج وتسليح المليشيات وناهيك عن تطويرها لبرنامجها الصاروخي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا