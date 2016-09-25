8 أشياء تجعل أعراض الحساسية أكثر سوءا.. أبرزها العدسات والأحذية المتسخة

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أشياء مفاجئة تجعل أعراض الحساسية أسوأ ويكون الشخص معرضا لحكة حادة فى الجسم والعطس والسعال، كما أن الحساسية تؤثر على الناس من جميع الفئات العمرية.

ومن أنواع الحساسية المختلفة تبرز حساسية الطعام والإكزيما والربو والحساسية الموسمية، أما عن الأعراض الرئيسية لمعظم أنواع الحساسية فهى العطس والحكة وانسداد الأنف واحمرار فى العينين، وتهيج الجلد والطفح الجلدى وضيق فى الصدر.

وذكر التقرير بعض الأمور المفاجئة التى تجعل أعراض الحساسية أسوأ، وتشمل الآتى:

1.الكرفس:

يمكن أن يكون واحدا من أسباب الحساسية، كما أن احتوائه على إنزيم يمكن أن يسبب احمرار فى الفم والشفتين والعينين.

2.العدسات اللاصقة:

تحتوى على بعض المواد الكيميائية فى العدسات اللاصقة لتخفيف الاحتكاك فى العينين، كما أنها تجعل الحساسية أكثر سوءا و تسبب الحكة والاحمرار فى العينين.

3.الأحذية المتسخة:

الأحذية تكون محملة بالميكروبات والغبار يجعل أعراض الحساسية أكثر سوءا.

4. الأتربة فى الفراش:

يمكن أن تحتوى على الغبار والميكروبات والضارة التى يمكن أن تؤدى إلى تفاقم أعراض الحساسية.

5.الإجهاد:

سبب آخر يمكن أن يؤدى إلى تفاقم أعراض الحساسية، كما أنه يضعف الجهاز المناعى.

6. تكييف الهواء:

ينشر بعض البكتيريا والأتربة التى تؤدى إلى تفاقم أعراض الحساسية إذا لم يتم تنظيفها بشكل جيد.

7.المكنسة الكهربائية:

الغبار الموجود فى المكنسة الكهربائية يمكن أن يجعل أعراض الحساسية أكثر سوءا إذا لم يتم تنظيفها بشكل منتظم.

8.منتجات المكياج:

تحتوى على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تحدث حساسية بالجلد والوجه والعينين، مما يسبب الطفح الجلدى ومشاكل أخرى.