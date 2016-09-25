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الرئيس السيسى: الزيادة السكانية أكبر التحديات الاقتصادية

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الرئيس السيسى: الزيادة السكانية أكبر التحديات الاقتصادية الرئيس السيسى: الزيادة السكانية أكبر التحديات الاقتصادية

>كتب محسن البديوى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الزيادة السكانية هى التحدى الاقتصادى الأكبر، فمصر تنمو بمقدار 2.5% سنويا، وهذا يتطلب رعاية صحية وتعليمية وغذائية.

 

وقال الرئيس السيىسى فى مقابلة مع "cnn"، إن الشباب فى تحت سن الأربعين عاماً يمثلون 60 مليون، وهناك سوق عمل، وهذا يتطلب توفير 600 ألف وظيفة فى العام، ونبذل قصارى جهدنا فى هذا الإطار وتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين من داخل مصر وخارجها.

 

وعن الوضع السياحى، قال الرئيس: " لن ندعو السياح أو أى أحد إلى زيارة مصر إذا كان هناك خطر، وندعو كل دول العالم لإرسال لجانها للتحقق من إجراءا السلامة بالمطارات المصرية".


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مصر 365

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