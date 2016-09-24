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محافظ الدقهلية يكلف رؤساء الوحدات المحلية لحضور طابور الصباح بالمدارس غداً

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محافظ الدقهلية يكلف رؤساء الوحدات المحلية لحضور طابور الصباح بالمدارس غداً محافظ الدقهلية يكلف رؤساء الوحدات المحلية لحضور طابور الصباح بالمدارس غداً

الدكتور حسام الدين إمام محافظ الدقهلية (أرشيفية)

كلف الدكتور حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالحضور بمرافقة مديري الإدارات التعليمية طابور الصباح بالمدارس خلال أول أيام الدراسة غدا الأحد.

وأوضح المحافظ، في توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية، أن تتضمن كلمة الصباح بجميع المدارس التهنئة بالعام الدراسي الجديد والدعوة للانضباط المدرسي، مشيرا لأهمية الالتزام من جانب مدراء ونظار وأعضاء هيئة التدريس ببذل كل الجهد ليكون عاما دراسيا ناجحا بكافة المراحل التعليمية بمدارس المحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة اهتمام التلاميذ بدراستهم والالتزام بالحضور المدرسي لتحقيق أعلى معدلات النجاح والتفوق لتظل الدقهلية في مقدمة المحافظات لتحقيق المراكز الأولى خاصة في الشهادات العامة بجميع المراحل.

 

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