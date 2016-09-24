مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية لـ في الجول: مشكلة كبيرة تواجهنا في كأس الأمم.. وننتظر البلدوزر

مجموعة نارية وقع بها منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، في الوقت الذي يفقد فيه الفريق جهود هدافه. هذا ما يتحدث عنه أحمد عبد الرازق مدرب الفراعنة لـFilGoal.com.

وأوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة الأولى مع نيجيريا مستضيف البطولة التي تنطلق يوم 13 ديسمبر المقبل مع كوت ديفوار وغانا.

وقال عبد الرازق لـFilGoal.com: "منتخب مصر مستعد لكأس الأمم، وتقدمنا في التصنيف العالمي في الفترة الأخيرة ووصلنا إلى المركز الـ18 بعد أن كنا في المرتبة الـ48".

وعن قوة المجموعة، أضاف "المستوى متقارب للغاية في كأس الأمم، والثمانية منتخبات مرشحون للتأهل إلى كأس العالم".

واستدرك "لكن منتخب مصر حقق أكثر من إنجاز في الفترة الأخيرة وفزنا على فرق قوية للغاية".

خسارة كبيرة

مدرب الفراعنة أشار إلى خسارة كبيرة تواجه الفريق في كأس الأمم بسبب غياب هدافه محمد جمال.

وأوضح "نخسر في البطولة جهود هداف الفريق محمد جمال بسبب شرط في عقده مع وادي دجلة يمنعه من الانضمام لمنتخب مصر للكرة الشاطئية".

وأكمل "سنحاول الضغط بكل قوة على فريق وادي دجلة من أجل السماح له بالانضمام للمنتخب، لأن عدم وجوده خسارة كبيرة لنا".

يذكر أن جمال انضم إلى دجلة قبل بداية الموسم الجاري قادما من صفوف الأسيوطي سبورت.

وأتم مدرب الفراعنة "عبد الواحد السيد يحرس مرمانا، وننتظر انضمام عمرو زكي لنا بعد البطولة".