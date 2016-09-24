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مباشر - الوداد 3-1 الزمالك.. جيبور يُسجل مجددا من صناعة إسماعيل الحداد

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مباشر - الوداد 3-1 الزمالك.. جيبور يُسجل مجددا من صناعة إسماعيل الحداد مباشر - الوداد 3-1 الزمالك.. جيبور يُسجل مجددا من صناعة إسماعيل الحداد

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وفاز الزمالك في الذهاب برباعية نظيفة ويحتاج للحفاظ على هذه النتيجة من أجل العبور للنهائي نحو تحقيق اللقب السادس.

ويلعب الفائز في المباراة النهائية التي تقام ذهابا أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فيما يقام الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 أكتوبر.

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الوداد 3 الزمالك 1

نهاية الشوط الأول

ق45 الهدف الثالث للوداد في مرمى الزمالك، جيبور مجددا من صناعة إسماعيل الحداد

ق35 جوووووووووووووووووووووووووووووووووول باسم مرسي والهدف الأول للزمالك في مرمى الوداد

** 20 دقيقة مرت من الشوط الأول، الوداد يتقدم بثنائية مقابل لاشيء أمام الزمالك.

** ق19 الهدف الثاني للوداد عن طريق إسماعيل الحداد يعد عرضية أخرى داخل منطقة جزاء الزمالك.

** ق12 والهدف الأول للوداد عن طريق ويليام جيبور من رأسية بعد عرضية من إسماعيل الحداد

** ق4 ركلة حرة لصالح الوداد ولكن تسديدة فهد أكتاو مرت بعيدا عن مرمى الشناوي.

** ق1 وفرصة أولى خطيرة للزمالك عن طريق ستانلي ولكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم

** انطلاق المباراة

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