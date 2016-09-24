سموحة يتصدر الدوري بفوز جميل على المقاصة

تصدر سموحة جدول ترتيب الدوري الممتاز بنهاية الجولة الثانية، بالفوز على ضيفه مصر للمقاصة 2-0 اليوم السبت.

سجل هدفي سموحة حسام حسن في الدقيقة 38، وحسام باولو في الدقيقة 45.

ورفع سموحة رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق هدف عن الأهلي، وهما فقط من حققا الفوز في أول جولتين من الدوري.

بينما توقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط جمعهم من الفوز على طنطا في الجولة الأولى 3-0.

افتتح حسام حسن التسجيل لسموحة بعد استقبال بينية رائعة، ليسدد الكرة في الزاوية القريبة.

وبعدها أضاف باولو الثاني بعد عرضية من محمود سيد وتفويت رائع للكرة من أحمد رؤوف.

وشهدت المباراة طردين في دقيقة واحدة، حيث حصل أحمد حمص لاعب سموحة على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80.

وبعدها خرج محمود حمدي حارس المقاصة مطرودا بعدما اعتدى على أحمد رؤوف دون كرة وحصل على الإنذار الثاني.