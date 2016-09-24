أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سموحة يتصدر الدوري بفوز جميل على المقاصة

Google+ Print
سموحة يتصدر الدوري بفوز جميل على المقاصة سموحة يتصدر الدوري بفوز جميل على المقاصة

تصدر سموحة جدول ترتيب الدوري الممتاز بنهاية الجولة الثانية، بالفوز على ضيفه للمقاصة 2-0 اليوم السبت.

سجل هدفي سموحة حسام حسن في الدقيقة 38، وحسام باولو في الدقيقة 45.

ورفع سموحة رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق هدف عن الأهلي، وهما فقط من حققا الفوز في أول جولتين من الدوري.

بينما توقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط جمعهم من الفوز على طنطا في الجولة الأولى 3-0.

افتتح حسام حسن التسجيل لسموحة بعد استقبال بينية رائعة، ليسدد الكرة في الزاوية القريبة.

وبعدها أضاف باولو الثاني بعد عرضية من محمود سيد وتفويت رائع للكرة من أحمد رؤوف.

وشهدت المباراة طردين في دقيقة واحدة، حيث حصل أحمد حمص لاعب سموحة على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80.

وبعدها خرج محمود حمدي حارس المقاصة مطرودا بعدما اعتدى على أحمد رؤوف دون كرة وحصل على الإنذار الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر