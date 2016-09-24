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السيسي لـ”CNN”: علينا أن نوفر 600 ألف فرصة عمل سنويًا وهذه مهمة ليست سهلة

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السيسي لـ”CNN”: علينا أن نوفر 600 ألف فرصة عمل سنويًا وهذه مهمة ليست سهلة السيسي لـ”CNN”: علينا أن نوفر 600 ألف فرصة عمل سنويًا وهذه مهمة ليست سهلة

 

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

قال الرئيس السيسي فى حديثه لشبكة  سى ان ان  حول ما سيفعله من أجل الشباب في مع نسبة بطالة تصل إلى 14 %، ”دعيني أولا أصحح رقم نسبة البطالة في مصر .. عندما توليت المنصب كانت 8ر13 % ..وعدد السكان في مصر تحت 14 عاما يبلغ 16 مليون نسمة.. وهؤلاء خارج سوق العمل”.

وتابع :”علينا أن نوفر 600 ألف فرصة عمل سنويا وهذه مهمة ليست سهلة على أي دولة .. توفير هذا العدد من فرص العمل لهذا العدد من السكان..ونحن نبذل جهود كبيرة في هذا الشأن..فنحن نشجع الاستثمار وجذب المستثمرين من داخل مصر ومن خارجها”.

وعن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء قال السيسى :”نحن نجري تحقيقات في هذا الشأن وندرس الاحتمالات كافة ومن المبكر جدا تحديد السبب الحقيقي وراء تحطم الطائرة”.

وتابع:” الانطباع الذي تشكل عن مصر في آخر 3 أو 4 أعوام حول عدم الاستقرار أثر على السياحة وعلى تدفقات العملات التي تأتي إلى مصر من قطاع السياحة”.

واضاف “نحن لن ندعو السياح أو أي أحد آخر إلى زيارة مصر إذا كان هناك خطر على حياتهم”, مطالبا الدول التي تريد أن تتأكد من إجراءات السلامة في المطارات المصرية, ان ترسل لجانها للتحقق من إجراءات الأمن, التي تطبقها مصر, لتأمين السائحين والمقاصد السياحية المختلفة”.

ا ش ا

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