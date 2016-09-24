محافظ قنا: رفع كثافة الفصول الرسمية للغات من 36 طفل إلي 45 طفل

أعلن السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا رفع كثافة فصول المدارس الرسمية للغات من 36 طفل إلي 45 طفل في الحجرة الدراسية ورفع كثافة فصول المدارس الرسمية المتميزة للغات من 29 طفل إلي 35 طفل في الحجرة.

وأشار الهجان أن عدد المدارس الرسمية للغات بلغ 11 مدرسة علي مستوى المحافظة تشمل 75 فصل دراسي تضم 3261 طالب وطالبة حيث سمح قرار رفع كثافة الفصول في التحاق 675طالب وطالبة بهذه المدارس هذا العام بينما توجد مدرسة واحدة رسمية متميزة للغات تشمل 18 فصل تضم 550 طفل حيث سمح قرار رفع الكثافة في التحاق 108 طفل .

وأكد محافظ قنا أن القرار جاء بناءًا علي الإقبال الشديد علي المدارس الرسمية للغات بنوعيها وطبقا للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والذي ينص علي انه ” يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة بما لا يتجاوز ( 10 % ) من العدد المقرر للفصل ولا يجاوز هذه النسبة إلا بقرار من وزارة التربية والتعليم.