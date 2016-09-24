صحيفة إسرائيلية تصف مخرجًا مصريًّا بـ«العدو»: يرى أن عودته للسينما أصبحت أمرًا صعبًا ...

سمر العشري

قال المخرج "علي عبدالخالق" ، إنه سعيد وفخور بأحد المقالات التي كتبت عنه في إحدى الصحف الإسرائيلية ووصفته بأنه مُعادٍ لإسرائيل.

وأضاف أنه برصد أفلامه التي أخرجها يتضح فيها مدى معاداته لإسرائيل، مؤكدًا فخره بهذا الأمر.

وأشار، في تصريحات على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، إلى أن فيلم «الكفير» بطولة طارق علام لم ينجح جماهيريًا بالشكل المطلوب ولم يعط النتائج المنتظره.

وأكد عبدالخالق أنه اعتزل الإخراج نهائيًّا بعد فيلم «يوم الكرامة»، قائلًا إن «جمهور السينما قد تغيّر ولم يعد كما كان في السابق، وإن عودته للسينما تعتبر أمرًا صعبًا، لأن الحال تغير كثيرًا عن الماضي» .

شبكةعيونالإخبارية

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