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"السادسة يا زمالك" يتصدر تويتر .. ومغردون: "انتو قدها يا رجالة"

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"السادسة يا زمالك" يتصدر تويتر .. ومغردون: "انتو قدها يا رجالة" "السادسة يا زمالك" يتصدر تويتر .. ومغردون: "انتو قدها يا رجالة"

>كتب هيثم سلامة

تصدر هاشتاج "السادسة يا زمالك" قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات المصغرة تويتر، حيث طالب جماهير القلعة البيضاء فريقهم اليوم بالفوز على نادى الوداد فى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا.

شارك الكثير من المغردين من خلال الهاشتاج، فقال حاتم: "مش محتاجين منكوا غير شويه رجولة فى الملعب وتقدروا قيمة التيشرت اللى لابسينه وإن شاء فى النهائى"، كما أضافت ياسمين: "انتو قدها رجاله بقى .. السادسة من أجل ناديگم  انصرهم يارب".

كما أشار وليد كاظم فى تغريدته: "المفروض اللعيبة تستمتع بالماتش ده وتمتعنا النهاردة"، كما أضاف آخر: "أفريقيا بيضاء إن شاء الله"، وأضاف إبراهيم :" ربنا معاكم وإن شاء الله تفرحو كلها مش الزملكاوية بسأهلاوى وافتخر". 

 

 


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