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منح جائزة مدينة كاسل لـ«سنودن»

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منح جائزة مدينة كاسل لـ«سنودن» منح جائزة مدينة كاسل لـ«سنودن»

سنودن (أرشيفية)

تمنح مدينة كاسل الألمانية، الأحد، جائزتها لهذا العام إلى مفجر الفضائح إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة المخابرات الأمريكية.

وتبلغ قيمة الجائزة التي يطلق عليها “جائزة المواطن” 10 آلاف يورو وتمنح لسنودن هذا العام غيابياً.

كان سنودن نشر عام 2013 وثائق سرية عن ممارسات تجسسية لوكالة الأمن القومي الأمريكية “إن إس إيه” على الرأي العام. ويقيم سنودن منذ 2013 في روسيا.

وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منحها الجائزة لسنودن إنه اتخذ قراراً بوازع من ضميره يتسم بالشجاعة والكفاءة والعقل ووضع حياته وأمنه على المحك من أجل مهمة كبرى.

وتمنح الجائزة للمرة السادسة والعشرين ويكرم بها أناس يعملون من أجل تجاوز الحدود الأيديولوجية لصالح العقل والتسامح.

فاز بهذه الجائزة العام الماضي الدبلوماسي الإسرائيلي آفي بريمور، كما فاز بها عام 2009 الرئيس الألماني الحالي يوآخيم غاوك.

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