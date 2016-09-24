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زعيم المعارضة يدعو لمقاومة حكومة جنوب السودان بالسلاح

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زعيم المعارضة يدعو لمقاومة حكومة جنوب السودان بالسلاح زعيم المعارضة يدعو لمقاومة حكومة جنوب السودان بالسلاح

زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار

دعا زعيم المعارضة في جنوب السودان، رياك مشار، ومسؤولون موالون له إلى المقاومة المسلحة للحكومة.

وأصدر مشار ومسئولون كبار في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بيانا اليوم  السبت قالوا فيه إن قواتهم ستعيد الترتيب لـ”إشعال المقاومة الشعبية المسلحة ضد النظام السلطوي والعنصري للرئيس سلفا كير”.

وصدر البيان الذي نقلته “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، في أعقاب اجتماع عقده مشار وكبار مسؤوليه في الخرطوم بالسودان.

ويعد ذلك أول بيان سياسي يصدره مشار منذ فراره من البلاد في أغسطس الماضي، الأمر الذي يضيف إلى المشاكل المتفاقمة لجنوب السودان.

أ.ش.أ

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