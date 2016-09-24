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"سيدتي نت" تكشف السر: لماذا قطعت الفنانة حنان مطاوع شهر العسل مبكرا؟

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السبت 24-09-2016 18:47

شغلت الفنانة الشابة حنان مطاوع معجبيها بصور ساحرة من شهر العسل مع زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، وتحولت لأيقونة "الصبر" و"الأمل" بعدما تأخر زواجها طويلاً، ولكن حفل زفافها وكواليس شعر العسل أكدا سعادتها، وتوقع الكثير أن تسعى لتعويض ما فاتها بشهر عسل طويل، ولكنها ظهرت فجأة بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وحضرت كل عروض مسابقة الأفلام الرسمية، رغم أنها لا تشارك بأي من الأفلام المتنافسة، والسر يكمن في اختيارها "لأول مرة" عضوة بلجنة التحكيم.
حنان أقنعت زوجها العريس باستكمال شهر العسل بمدينة الإسكندرية، حتى لا تفوت على نفسها فرصة الانضمام لعضوية لجنة تحكيم دولية، وهو الحدث الأول من نوعه بمسيرتها المهنية، والمثير أن العريس اختفى مع اليوم الثاني للمهرجان، هرباً من عدسات المصورين التي تركت أغلب فعاليات المهرجان وركزت مع أحدث عروسين بالوسط الفني، وحتى حنان مطاوع باتت تشارك معجبيها بصورها منفردة من كواليس المهرجان، حرصاً على عدم "خطف الفرحة" من المكرمين خاصة وأنهم من كبار النجوم مثل يسرا ودريد لحام ويوسف شعبان.
يذكر ان حنان تجتمع يومياً مع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للفيلم الطويل، وتضم النجم باسل الخطيب من سوريا، والمخرجة هالة خليل من تمهيداً لاختيار الفيلم الفائز بالجائزة والمقرر الكشف عن اسمه بحفل الختام يوم 27 سبتمبر الجاري.

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سيدتي

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