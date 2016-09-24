لهذا السبب...أحمد معز يعيد تصوير أغنية "البنت العربية"!

انتهى الفنان الفلسطيني أحمد معز من تصوير أغنيته الجديدة "البنت العربية"، التي تمّ تصويرها على مدار ثلاثة أيام في فلسطين، تحت إشراف أشرف دواني وسامي شحادة. وكان معز قد طرح برومو العمل على قناته الرسمية على "يوتيوب" في عيد الأضحى المبارك، على أن تُبثّ الأغنية حصرياً على قنوات "مزيكا" المصرية في البداية، ثمّ توزّع على باقي القنوات.

يشار إلى أن هذه المرة هي الثانية التي يصوّر فيها معز "البنت العربية"، إذ حالت خلافات مع المخرج في المرة الأولى دون نشر الفيديو.

"البنت العربية" من كلمات رأفت مصلح، وألحان نزار حراك، ومن توزيع الدي جي Brox Marto . ويعقد معز حالياً جلسات مع عدد من الملحّنين والشعراء في مصر ولبنان لأعمال سيطرحها في الأشهر المقبلة.

يذكر أخيراً أنّ معز في رصيده ألبومان وعدد من الأغاني التي أصدرها على طريقة السينغل.

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