أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لهذا السبب...أحمد معز يعيد تصوير أغنية "البنت العربية"!

Google+ Print

السبت 24-09-2016 18:58

انتهى الفنان الفلسطيني أحمد معز من تصوير أغنيته الجديدة "البنت العربية"، التي تمّ تصويرها على مدار ثلاثة أيام في فلسطين، تحت إشراف أشرف دواني وسامي شحادة. وكان معز قد طرح برومو العمل على قناته الرسمية على "يوتيوب" في عيد الأضحى المبارك، على أن تُبثّ الأغنية حصرياً على قنوات "مزيكا" المصرية في البداية، ثمّ توزّع على باقي القنوات.
يشار إلى أن هذه المرة هي الثانية التي يصوّر فيها معز "البنت العربية"، إذ حالت خلافات مع المخرج في المرة الأولى دون نشر الفيديو.
"البنت العربية" من كلمات رأفت مصلح، وألحان نزار حراك، ومن توزيع الدي جي Brox Marto . ويعقد معز حالياً جلسات مع عدد من الملحّنين والشعراء في ولبنان لأعمال سيطرحها في الأشهر المقبلة.
يذكر أخيراً أنّ معز في رصيده ألبومان وعدد من الأغاني التي أصدرها على طريقة السينغل.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر