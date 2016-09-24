بالصور: يسرا تحظى بمعاملة "رئيس دولة" وأسرارها مع هذه النجمة

منحت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي علمها الرسمي للفنانة الكبيرة يسرا بندوة تكريمها الرسمية، وأكد رئيس المهرجان الناقد الأمير اباظة، أن هذا العلم له نسخة وحيدة سنوياً ، ولا يمنح الا لرؤساء الدول والملوك فقط، بينما قدمت النجمة القديرة دروساً في التواضع، مؤكدة أنها لا تشعر بأنها قدمت شيئاً، وطلبت من كل نجوم الفن أن يطرحوا على أنفسهم سؤالًا مهمًا وهو ما الذي نقدمه للمجتمع الذي نعيش فيه؟.

يسرا أكدت ببداية حفل تكريمها بالدورة 32 لمهرجان الاسكندرية السينمائي، إنَّها تعتبر الفن متعتها الحقيقية وحبها الكبير، لأنه علمها طبيعة الحياة بحسب قولها.

وأكدت أنَّ الشهرة شيء جيد وعظيم ولكنها ليست كل شيء، مشيرة إلى أنَّ الفنانين لا بد أن يطرحوا على أنفسهم سؤالًا مهمًا وهو: "ما الذي نقدمه للمجتمع الذي نعيش فيه؟".

وقالت: فخورة بنجاحي في مجال الفن، وأشعر دائمًا بأني لم أقدم شيئًا، ولديّ طموح لتقديم المزيد والمزيد

وقامت يسرا بتحية زملائها الفنانين الذين تواجدوا في الندوة، أبرزهم سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، المنتج محمد العدل، مدير التصوير محسن أحمد، وحرصت على النزول من مكانها لتحيتهم، مؤكدة أنها تعشق كبار الفنانين مثل الفنانة سميحة أيوب قائلة:أسرارى دايما معاها ولما بتزنق بكلمها على طول.

أضافت: إن الجمهور صاحب الفضل الأول في وصولها إلى نجوميتها الحالية، ولم يبخل عليها أحد في أي نصيحة خلال عملها بالوسط الفني، حيث تعلمت كثيرًا من أساتذتها الكبار،

وفي نهاية الندوة قدم فاروق صبري درع غرفة صناعة السينما إلى يسرا، كما قدم الأمير أباظة، علم المهرجان إلى يسرا، مؤكدًا أنَّ هذا العلم لا يحصل عليه إلا رؤساء الدول.

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