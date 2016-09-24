قرار زينة يؤجل حسم "حبس " أحمد عز

تسبب قرار مفاجىء من الفريق القانوني للفنانة زينة، بتأجيل صدور حكم محكمة حاسم بحق الفنان أحمد عز، لجلسة 29 أكتوبر المقبل، بعدما طلب محاميها الخاص فتح باب المرافعة من جديد في قضية طعن مقدمة من عز على الحكم بحبسه ثلاث سنوات بتهمتى البلاغ الكاذب وسب وقذف الفنانة زينة.

جلسة محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أشرف عاصم، كان من المقرر أن تصدر اليوم حكمها النهائي بالقضية، إما ببراءة عز أو تأييد الحكم بحبسه ثلاث سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه، وتعويض مدنى 20 ألف جنيه، ولكن تقدم الفريق القانوني للفنانة زينة بطلب لإعادة المرافعة، ووافقت المحكمة بنهاية الجلسة وأصدرت قرارها بتأجيل القضية ليوم 29 أكتوبر المقبل.

ترى هل تدخلت زينة لإنقاذ والد أطفالها أم خوفا من الحكم ببراءته؟