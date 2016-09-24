أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خلافات نادين الراسي وطليقها... من الشخصي الى الفني

Google+ Print

السبت 24-09-2016 19:45

يبدو أن الخلافات بين نادين الراسي وطليقها، سوف تأخذ منحى جديداً ومختلفة في المرحلة المقبلة، بعدما قرر جيسكار ابي نادر دخول عالم التمثيل مع المنتج مروان حداد في مسلسه الجديد "زوجتي الثانية".
فلقد نشرت الممثلة نادين الراسي عبر حسابها على "تويتر"، تتصفح فيه نصاً تحت عنوان "زوجتي الثانية". وعلّقت عليه بالقول: "احزروا ميييين؟ اكيد هايدا ياللي فشل في كل شي وقال يجرب حظه بالتمثيل يمكن ينجح وانا ما بظن". كما نشرت الرّاسي تحت هاشتاغ #عم_بحكي_مع_حالي #خواطر_نادين_الراسي، الذي يضم مجموعة خواطر تتحدث عن تجاربها الخاصة "بعمري ما حسّيت بالأمان ولا فرجيت ضعفي لإنسان، حملت هموم الدّني بكّير.. بكلّ صبر وتضحية وإيمان، صار الوجع عندي لذة ولحظات الفرح مزويّة بكتاب النّسيان حتّى الضّحكي اللي تزورني مرّات بلحظتا خاف إدفع تمنا بعدين سنين هيك من عمري مرقت ووراق من رزنامة حياتي احترقت.. مبارح اليوم وبُكرا شو بتفرق ناطرة يجي شي يوم وعيش بسلام لو ببقعة صغيرة منسيّة تحميني من شرّ وحقد الإنسان مش قصدي أنا مش مخطيّة الكمال بس لربّ الأكوان بس أنا تعبت واشتاقو عينيًّي أوقف عمرايتي وإلبُس الفستان وأُصرُخ بأعلى صوت للمرا اللي فيّي تنفُض عنّا غبرة الزّمان وإعترف إنّو القوّة اللي فيّي كشفت ضعف كتار ورميوني بسهام وشوَّهو لمنيح اللي فيّي بزمن شحِّت فيه الرُّجولي وعِزَّة النفس والإحترام".
في المقابل طرحت الفنانة نادين الراسي السؤال التالي عبر تويتر"بيقولو اللي بياكُل من مال خيّو ما بيوَرِّت لبنيّو" طيِّب واللي بياكُل و بيِسرُق مال بنَيّو شو بيقولوا عنّووو؟". فجاءها الرد من الفنانة نوال الزغبي "يعجز الكلام".
فما كان من الراسي الا أبدت أشادت بتعليق الزغبي، وكتبت: "والله يا صديقتي عم بحكي مع حالي ومن الآخِرررررر مُش مِسامحة ... نوال الزغبي إستاذة كبيرة وبحبِّك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي