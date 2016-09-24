خلافات نادين الراسي وطليقها... من الشخصي الى الفني

يبدو أن الخلافات بين نادين الراسي وطليقها، سوف تأخذ منحى جديداً ومختلفة في المرحلة المقبلة، بعدما قرر جيسكار ابي نادر دخول عالم التمثيل مع المنتج مروان حداد في مسلسه الجديد "زوجتي الثانية".

فلقد نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تتصفح فيه نصاً تحت عنوان "زوجتي الثانية". وعلّقت عليه بالقول: "احزروا ميييين؟ اكيد هايدا ياللي فشل في كل شي وقال يجرب حظه بالتمثيل يمكن ينجح وانا ما بظن". كما نشرت الرّاسي تحت هاشتاغ #عم_بحكي_مع_حالي #خواطر_نادين_الراسي، الذي يضم مجموعة خواطر تتحدث عن تجاربها الخاصة "بعمري ما حسّيت بالأمان ولا فرجيت ضعفي لإنسان، حملت هموم الدّني بكّير.. بكلّ صبر وتضحية وإيمان، صار الوجع عندي لذة ولحظات الفرح مزويّة بكتاب النّسيان حتّى الضّحكي اللي تزورني مرّات بلحظتا خاف إدفع تمنا بعدين سنين هيك من عمري مرقت ووراق من رزنامة حياتي احترقت.. مبارح اليوم وبُكرا شو بتفرق ناطرة يجي شي يوم وعيش بسلام لو ببقعة صغيرة منسيّة تحميني من شرّ وحقد الإنسان مش قصدي أنا مش مخطيّة الكمال بس لربّ الأكوان بس أنا تعبت واشتاقو عينيًّي أوقف عمرايتي وإلبُس الفستان وأُصرُخ بأعلى صوت للمرا اللي فيّي تنفُض عنّا غبرة الزّمان وإعترف إنّو القوّة اللي فيّي كشفت ضعف كتار ورميوني بسهام وشوَّهو لمنيح اللي فيّي بزمن شحِّت فيه الرُّجولي وعِزَّة النفس والإحترام".

في المقابل طرحت الفنانة نادين الراسي السؤال التالي عبر تويتر"بيقولو اللي بياكُل من مال خيّو ما بيوَرِّت لبنيّو" طيِّب واللي بياكُل و بيِسرُق مال بنَيّو شو بيقولوا عنّووو؟". فجاءها الرد من الفنانة نوال الزغبي "يعجز الكلام".

فما كان من الراسي الا أبدت أشادت بتعليق الزغبي، وكتبت: "والله يا صديقتي عم بحكي مع حالي ومن الآخِرررررر مُش مِسامحة ... نوال الزغبي إستاذة كبيرة وبحبِّك".