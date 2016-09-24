أحلام مستغانمي تتهم الكاتبة السورية نور الشيشكلي بسرقتها وتؤكد: سوف أقاضيها

بيروت_سيدتي نت

تحت هاشتاق كلنا أحلام مستغانمي، تضامن محبو الكاتبة والأديبة أحلام مستغانمي، منددين بسرقة موصوفة قامت بها السورية نور الشيشكلي كاتبة إحدى ثلاثيات مسلسل "مدرسة الحب" من كتاب "الأسود يليق بك". ويبدو أن مستغانمي تتجه إلى مقاضاة "السارقين"، بحسب ما غرّدت به عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، إذ كتبت: "يا للصفاقة.. ويا لقلة الحياء.. البارحة شاهدت الحلقة الاولى وذهلت. لا بد أن أرفع عليهم دعوى أنها "مدرسة السرقة" لا "مدرسة الحب"".

وسرعان ما تفاعل محبو أحلام مستغانمي مع الهاشتاق، وهاجموا المسلسل بقوة؛ فهناك من شجّعها على مقاضاة السارقين دون هوادة أو تردد، وآخرون اعترضوا على سرقة التراث الجزائري.

فلقد كتب أحد المغرّدين، ربّما في إشارة إلى سرقة سعد لمجرد لعدد من الأغاني الجزائرية" إلى سيدة القلم احلام مستغانمي ومواطنتي. لا تسكتي على هذا الإعتداء الفكري والمعنوي اللااخلاقي. كل ما هو جزائري معرض للسرقة".

بينما علّق أحد المعجبين المتابعين للمسلسل: "مش الحلقة الاولى فقط معظم الثلاثيات. احلام حتى اسألي أمال بوشوشة".

كما غرّد متابع آخر: "اكيد كلنا احلام مستغانمي وضد سرقة التراث الجزائري"، في حين أشار أحد المغردين إلى: "أنا احببت المسلسل فقط لاقتباسهم لكلماتك وكنت أطن أنك سمحتي لهم، حاليا الطاولة إنقلبت ضدهم ولا تغفري لمن سرقك في وضح النهار".

ولأن الكاتبة جزائرية، حاول أحد المغرّدين المعجبين بالممثلة الجزائرية أمل بشوشة تحييدها عمّا يحصل ودافع عنها، حيث كتب: "امال قرأت السيناريو بعيد عن رواية السيدة أحلام وحتى ثلاثيتها خالية من اي سرقة للرواية ليست مسؤولة عن ذلك".

كما غرد معجب آخر بأمال بشوشة: "أمال ما دخلها. فمروان خوري إذا كان حديثه جانبي... امل بعيدة كل البعد عن هذه المشاكل"، فأتاهما الردّ

من معجب ثالث" لا موجود عبارات في الثلاثية مبني عليها الحوار بتاع مروان خوري حبيب املط".

حتى الآن لم تعلق الكاتبة نور شيشكلي على هذا الموضوع، وليس معلوماً كيف يمكن أن تحمي نفسها من تهمة السرقة!

ويبقى الأمر اللافت هو لماذا تمّ التنبه للسرقة عند العرض الثاني للمسلسل وليس عندما عرض أول مرة؟