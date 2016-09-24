شايلين وودلي تكرم لمناصرتها قضايا البيئة

ستكرم جمعية الإعلام البيئي الممثلة الأمريكية شايلين وودلي Shailene Woodley على رأس عدد من الممثلين والمشاهير الذين يهتمون بقضايا البيئة؛ وذلك في احتفال خاص في 22 أكتوبر/تشرين الثاني 2016.

واختارت الجمعية تكريم وودلي لشنها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدفت وقف مشروع داكوتا لمدّ خط أنابيب البترول في ولاية داكوتا الشمالية.

هذا، وأعربت ديبي ليفن المدير التنفيذي لجمعية الإعلام البيئي عن سعادتها بتكريم وودلي، وقالت إنها من أكبر المناصرين لقضايا تغيّر المناخ، مشدّدة على أنه من دواعي سرورها تكريم الممثلة، وتشجيع كلّ من يحاول حذو حذوها، إذ إنّ القضايا البيئية تتطلب جهوداً أكبر من أجل خلق أكبر جبهة دعم شعبي لها.

بدورها، أكدت وودلي أهمية التضامن في قضايا البيئة، والاعتراف بمسؤولية ما يحدث من جرائم بيئية من أجل الأجيال القادمة وبهدف حماية الكوكب.

يذكر أن آخر أعمال وودلي كان بطولة فيلم "Snowden" مع النجم جوزيف جوردونJoseph Gordon، إذ تدور قصة هذا الفيلم الذي أخرجه أوليفر ستون Oliver Stoneحول إدوارد سنودن Edward Snowden موظف وكالة الأمن القومي الذي يسرّب الآلاف من الوثائق إلى الصحافة.