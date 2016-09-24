ديانا كرازون تحول شقيقتها الى ضحية

إستغربت الفنانة ديانا كرزون الحملة التي تطال شقيقتها زين ووصفتها بالغل والإنتقام من بعض وسائل الاعلام مؤكدة على ان شقيقتها، موقوفة على تهم غير مخلة.

ونفت ديانا كروزن ما تناقلته وسائل الاعلام حول السبب الذي تم على إثره إلقاء القبض على شقيقتها موضحة أن السبب لإلقاء القبض على زين ليس شكاوى المواطنين والمتابعين لها بتهمة الشتم والذم والتحقير، بل طبيبا إنتقدته شقيقتها، بعد وفاة مريضة بسبب خطأ طبي، مشيرة إلى أن زين سلطت الضوء على القضية، محددة اسم المستشفى والطبيب، الأمر الذي دفع الطبيب إلى تقديم شكوى للمدعي العام متهما اياها بالتأثير على عمله وعيادته الخاصة.

ولقد قرر مدعي عام عمان، توقيف زين كرزون لمدة اسبوع في سجن الجويدة، على ذمة التحقيق بقضايا ذم وقدح وذمّ، ومن بعدها إنطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الفيديوهات التي تسخر من زين كرزون بعد إيداعها في السجن، كما نشر عبد الرحمن الغزاوي فيديو له يتحدث فيه "عن ملفات كبيرة" تطال زين كرزون، مدعمة بوثائق ومقاطع فيديو كانت قد نشرتها زين كرازون في وقت سابق.

في الملف الاول عرض عبد الرحمن الغزاوي، مقطع فيديو لـ "فيفو" يشتم فيه الشعب الأردني، واتهم زين بالاساءة الى الشعب الاردني شباباً وصبايا عبر "فيفو" ووصفه "الملقعط والمعفن".

كما عرض لفيديو آخر، يظهر زين وهي تحاول مساعدة شيخ متقدم بالعمر، متهماً إياها بإستغلاله وجمع التبرعات له ومن ثم الاحتفاظ بالمال لنفسها، ووصفها بـ القذرة"، وطلب منها الإهتمام بوالدها المتروك من دون رعاية.

أما الفيديو الثالث فيظهر إساءة زين الى الجسم الطبي والممرضات في الأردن، عبر الاستعانة بإحدى المريضات، التي تبين أنها ابنة خالتها ونشر صورة تظرهما معاً، وقال الغزاوي أن زين طلبت الناس بمساعدتها وجمع التبرعات لها، بهدف الكسب المادي واستعطاف الناس وليس أكثر، وطالب بمحاسبتها لأنها قامت بضرب السياحة العلاجية في الأردن. وتوجه الى زين قائلاً"يا حيوانة هذا الطبي يجري عمليات في المنطقة العربية كلها".

كما تحدث في الملف الرابع عن تبرعات إدعت زين كرزون أنها جمعتها لعائلة محتاجة، ولكن لم يصلها منها شيئاً، وقال "انهم يبكون بحرقة بسبب الأذية التي تسببت زين لهم بها"، مشيراً الى أنها كانت "تبحث عن الشهرة وتجميع الفلوس".

كما قال عبد الرحمن الغزاوي ان زين كرازون ترسل له تهديهات من خلال من أسماهم "جماعتها"، ثم أضاف "فشرتي. نحن نقول كلمة الحق ولو على قطع رقبتنا".

إلى ذلك أكد أنه لن يسمح لها بنشر الفساد، وطالب من الجهات المختصة بإجراء اقصى العقوبات في حقها، ومنعها من الظهور على مواقع التواصل الإجتماعي وفي التلفزيون والإذاعة، مشيراً الى أنه يملك تسجيلات صوتية تدينها، وانه مستعد لتسليمها إلى المسؤولين، كما أطلق حملة بعنوان "إنهاء ظاهرة زين كرزون" وطالب بدعمها. وأنهى عبد الرحمن الغزاوي التسجيل بالبصق على زين كرزون.

فيديو عبد الرحمن الغزاوي:

-فيديو سيخر من زين كرازون: