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صور..مديرية أمن أسوان تنظم معرضًا لمستلزمات المدارس بنادى تجديف الشرطة

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نادي التجديف

بالصور مديرية أمن أسوان تنظم معرضًا لمستلزمات المدارس بنادى تجديف الشرطة قام قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن أسوان بتنظيم معرضين للمستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية الأول لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وذلك بنادي التجديف لضباط الشرطة .

والمعرض الثانى للأفراد والعاملين المدنيين بنادى الجزيرة ويستمر المعرضين حتي 30/9/2016 ومن جانبه قال الرائد محمد نبيل رئيس قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية أن المعرض يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزيرالداخلية واللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان من أجل توفير الأدوات المكتبية والدراسية لأبناء الضباط والأفراد العاملين بمديرية أمن أسوان.

 

 

 

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