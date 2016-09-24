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فيديو..ثغرة جديدة فى”آيفون7″ يكتشفها مراهق

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فيديو..ثغرة جديدة فى”آيفون7″ يكتشفها مراهق فيديو..ثغرة جديدة فى”آيفون7″ يكتشفها مراهق

أرشيفية

أحدث هاتف “آيفون 7” ضجة كبيرة في الأسواق العالمية، ولكن في المقابل آثار شغف المتربصين، إذ لا يمر يوم دون اكتشاف مشكلة بالهاتف.

اكتشف المراهق كورتيورويب، البالغ من العمر 19 عاما، أن هاتف “آيفون 7″ ليس آمنا بما يكفي ويمكن اختراقه، حيث تمكن من الوصول لطريقة تتحايل على نظام حماية الهاتف وتتيح التحكم الكامل به، وإدخال تطبيقات تحظرها شركة “أبل”، وذلك بحسب موقع “ماذربورد” التقني. ونشر شريط يوثّق عملية الاختراق على موقع “توتير” للتواصل الاجتماعي، بعد أيام قليلة من إطلاق هاتف أبل الجديد.

وأضاف القرصان الذي عرف بتصيده الأخطاء في الهواتف الذكية، أن أمر العثور على الثغرة لم يستغرق أكثر من 24 ساعة.

كما أن خاصية مقاومة المياه التي أضيفت إلى الهاتف ليست مجدية فهي لا تقاوم سوى رذاذ الماء فقط، فضلا عن الضجيج الذي يصدر عن الهاتف عندما يعمل بطاقته القصوى. ويأتي هذا بعد اكتشاف مشكلة صدور أصوات مزعجة من الهاتف، ومشكلة سماعات الصوت الملحقة مع الجهاز والتحويلة الخاصة بها.

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