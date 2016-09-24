صن داونز يسحق زيسكو ويتأهل لنهائي أفريقيا

تأهل فريق صن داونز جنوب الأفريقى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على زيسكو بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بجنوب أفريقيا فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

أحرز هدفى المباراة لافروف فى الدقيقة الخامسة وتاو فى الدقيقة 64 .

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز زيسكو بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل صن داونز بمجموعة المباراتين 3 / 2 .

وينتظر صن داونز الفائز من مباراة الزمالك والوداد المغربى التى ستقام بعد قليل فى نفس الدور وإن كان الزمالك الأقرب بعد الفوز فى مباراة الذهاب برباعية نظيفة .