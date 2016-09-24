مطعم يتيح الطعام بالمجان بشرط أن تطبخ بنفسك

تقدم شركة “إكيا” السويدية العملاقة، في مجال الأثاث والأغراض المنزلية، لروادها إمكانية تحضير وجبات العشاء والغداء بأنفسهم، وتقديم القهوة والمشروبات للمدعوين، من خلال مطعم يحق لزائره اصطحاب 20 فرداً معه كحد أقصى، من عائلته وأصدقائه وتوفير الخدمة لهم لمدة تصل ثلاث ساعات يومياً، خلال فترة الدوام التي تمتد من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءً.

وقد دعت الشركة عبر موقعها على الإنترنت، جميع المبتدئين في عالم الطبخ، ومحبي الطهي على حد سواء إلى الاحتفال بمتعة الطبخ مع العائلة والأصدقاء. “وأضاف إعلان الافتتاح: “في نادي الطعام ستكون أنت الشّيف، حيث يتم تقديم أشهى الأطباق وأفضل الوجبات، مع مطبخ واقع افتراضي وورشات عمل ملهمة لتعليم الطهي، إضافة إلى متجر فريد من نوعه لاقتناء الأغراض المنزلية. لأننا عندما نطبخ معاً نقدّم أكثر من مجرد طعام فقط.

جميع الوجبات والمشروبات المقدمة في هذا المطعم مجانية بشكل كامل، وتتحمل الشركة كافة تكاليف الخدمة بما فيها رواتب موظفي الاستقبال، وعمال المطبخ الذين يتولون غسل الأواني والصحون وتنظيف الأرضيات وغير ذلك من الخدمات، كما يمكن للشركة أن توفّر مستشاراً في الطبخ لتقديم النصائح والإرشادات للزبون، ومساعدته على تعلّم طريقة إعداد أطباق أكثر تعقيداً ووجبات جديدة ضمن قائمة إيكيا للوجبات السويدية الغنية والمتنوعة.