وكيل«الأوقاف»: يجوز للزوج الحصول على نسبة من دخل الزوجة العاملة بالاتفاق..وعليه أن يتميز بالعزة والكبرياء

كتبت – نانيس البيلي

قال الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، إنه يجوز للزوج أن يأخذ ثلث دخل زوجته العاملة أو أي نسبة من دخلها في حالة اتفاق الزوج والزوجة وإذا ما رضيت هي بذلك، متابعًا: ” ولكن نؤكد على ضرورة أن يتميز الرجل بالعزة والكرامة والكبرياء، فلا يأخذ من مال زوجته إلا في أضيق الأحوال، فالآية الكريمة تقول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا)”.

وأضاف “عبداللطيف”، في تصريح لوكالة «أونا» للأنباء، أن “العقد شريعة المتعاقدين” بمعنى أن أي اتفاق لا يحرم حلالاً ولا يحلل حرامًا يكون ملزم للطرفين، فإذا اشترط الرجل على زوجته أن يأخذ جزء من دخلها نظير خروجها للعمل ورضيت هي بذلك “فلا مانع”، وإذا اشترط عليها قبل زواجها ألا تخرج للعمل “فله ذلك”، ولكن في كل الأحوال تكون المرأة مسؤولة منه مسؤولية كاملة من مأكلها ومشربها وملبسها”.

وأكد وكيل أول وزارة الأوقاف على أن الدين لا يمانع خروج المرأة للعمل، بشرط أن يتناسب ذلك العمل مع طبيعة المرأة ويكون عملاً حلالاً، مشيراً إلى أن الصحابيات الجليلات كن يعملن ويذهبن للحروب ويخدمن الرجال ويطببهن، كما أن المرأة العربية كانت تعمل في غزل الصوف وحلب الشاه وغيرها من الأعمال.