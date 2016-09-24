مانشستر سيتي يفوز على سوانزي سيتي 1/3 ويواصل تصدر الدوري الانجليزي

واصل فريق مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية هذا الموسم بالفوز على مضيفه سوانزي سيتي 1/3 اليوم السبت على استاد ليبيرتي في إطار الجولة السادسة للدوري الانجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة 13 عبر فيرناندو لورينتي، قبل أن يرد متصدر الدوري بثلاثة أهداف عبر سيرخيو أجويرو هدفين)، ورحيم سترلينج.

وحقق “السيتيزن” بهذا الانتصار فوزه السادس على التوالي في المسابقة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول المسابقة، فيما تجمد رصيد سوانزي سيتي عند أربع نقاط بعدما مني بالهزيمة الرابعة في المسابقة هذا الموسم وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

وفي إطار مباريات نفس الأسبوع، اكتسح ليفربول ضيفه هال سيتي بخماسية مقابل هدف، وهي المباراة التي شهدت طرد الجناح المصري أحمد المحمدي.

كما فاز أيضا توتنهام على مضيفه ميدلسبره 2 / 1، وبورنموث على إيفرتون 1 / صفر، وكريستال بالاس على مضيفه سندرلاند 3 / 2، بينما تعادل ستوك سيتي مع ويست بروميتش ألبيون 1 / 1.

أ ش أ