أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وفد إعلامي بلجيكي يصل لزيارة شرم الشيخ لتغيير الصورة الذهنية

Google+ Print
وفد إعلامي بلجيكي يصل لزيارة شرم الشيخ لتغيير الصورة الذهنية وفد إعلامي بلجيكي يصل لزيارة شرم الشيخ لتغيير الصورة الذهنية

مطار-القاهرة-الدولي

وصل مطار القاهرة الدولي الوفد الاعلامى البلجيكى في زيارة للبلاد ، لمتابعة الحالة السياسية والأمنية والسياحية ، وبعث رساله إيجابية للعالم عن المقصد السياحى المصرى وأهميته.

وصرحت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار أن الوفد البجيكي وصل على الطائرة المصرية القادمة من بروكسل، وقالت المصادر إن الوفد يضم 7 من ممثلى أهم الصحف فى بروكسل.

وأشارت  المصادر إلى أن الزيارة تأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء لوزير السياحة لدعوة أكبر عدد من ممثلى الإعلام بمختلف وسائله العالمية لتحسين الصورة الذهنية، وقد قامت نسرين عثمانلي مدير مكتب تنشيط السياحة بالمطار باستقبال الوفد والإشراف على إنهاء إجراءات وصوله بمعرفة نهى يحيي والتي قامت بتشفير الوفد مباشرا إلى شرم الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا