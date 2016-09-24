وفد إعلامي بلجيكي يصل لزيارة شرم الشيخ لتغيير الصورة الذهنية

وصل مطار القاهرة الدولي الوفد الاعلامى البلجيكى في زيارة للبلاد ، لمتابعة الحالة السياسية والأمنية والسياحية ، وبعث رساله إيجابية للعالم عن المقصد السياحى المصرى وأهميته.

وصرحت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار أن الوفد البجيكي وصل على الطائرة المصرية القادمة من بروكسل، وقالت المصادر إن الوفد يضم 7 من ممثلى أهم الصحف فى بروكسل.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة تأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء لوزير السياحة لدعوة أكبر عدد من ممثلى الإعلام بمختلف وسائله العالمية لتحسين الصورة الذهنية، وقد قامت نسرين عثمانلي مدير مكتب تنشيط السياحة بالمطار باستقبال الوفد والإشراف على إنهاء إجراءات وصوله بمعرفة نهى يحيي والتي قامت بتشفير الوفد مباشرا إلى شرم الشيخ.