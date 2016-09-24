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ننشر أسماء المصابين بحادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بطريق إسكندرية الزراعى

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ننشر أسماء المصابين بحادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بطريق إسكندرية الزراعى ننشر أسماء المصابين بحادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بطريق إسكندرية الزراعى

>كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى أن الحادث المرورى الذى وقع بالكليو 145 بطريق إسكندرية الزراعى، كان أثناء سير السيارة الأجرة رقم ب ص ج 2481 ميكروباص، يقودها يعقوب عبد السلام عبد المطلب، وفوجئ بانحراف سيارة مجهولة عليه، ما أدى الى اختلال عجلة القيادة منه وانقلابها داخل ترعة مجاورة للطريق.

وأضاف المصدر أن الحادث أدى لتوقف حركة السيارات للمتجه من القاهرة وفى طريقه إلى الإسكندرية، وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان، وتبين انقلاب ميكروباص بداخله 8 أمناء شرطة من قوة سجن برج العرب وجميعهم أصيبوا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وأشار المصدر أن الحادث نتج عنه إصابة أمناء الشرطة السيد محمد عبده 45 سنة، لطفى محمد عبد الصمد 42 سنة ، الرفاعى وهبى محمد 35 سنة ، مفرح حسن عيد 32 سنة ، اشرف على يعقوب 35 سنة ، شريف فتحى جمعه 30 سنة ، ربيع معوض الجزار 45 سنة ، طيف يحيى الكيلانى 42 سنة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى دمنهور العام فيها تهشمت السيارة بالكامل، وتم استخراجها من داخل الترعة.

كان اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور تلقى بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة السيارات بطريق إسكندرية الزراعى بسبب حادث مرورى، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى مكان لإزالة حطام الحادث و اعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


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