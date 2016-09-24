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في الجول يوضح - لماذا يشعر منتخب مصر بالقلق من غياب وردة ضد الكونجو

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في الجول يوضح - لماذا يشعر منتخب مصر بالقلق من غياب وردة ضد الكونجو في الجول يوضح - لماذا يشعر منتخب مصر بالقلق من غياب وردة ضد الكونجو

استخرج الجهاز الإداري لمنتخب مصر تأشيرة لعمرو وردة صانع ألعاب بانيتوليكوس المتألق من أجل الانضمام لقائمة مباراة الكونجو، لكن هناك قلق من عدم إمكانية ضمه.

ويلعب الفراعنة ضد المضيف الكونجو يوم 9 أكتوبر المقبل في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وعلم FilGoal.com أن جهاز استخرج 31 تأشيرة بالفعل للاعبين المرشحين للانضمام إلى القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها رسميا يوم الاثنين من بينهم وردة. ( تعرف على الأسماء )

المشكلة هنا أن منتخب مصر أبلغ بانيتوليكوس برغبته في ضم وردة قبل أقل من 15 يوما عن موعد المباراة، بحسب ما تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويشعر الجهاز الفني لمنتخب مصر بالقلق من إمكانية رفض بانيتوليكوس انضمام وردة.

يذكر أن وردة سجل هدفين لفريقه في أول جولتين من الدوري اليوناني.

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فيديو اليوم السابع

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