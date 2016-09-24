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نشرةONA ا “كله تمام” جديد من نغم FM..مجدي عبد الغني ينضم لإذاعة الشباب والرياضة.. تفاصيل مشاركة أسماء مصطفى على راديو هيتس

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نشرة ONA

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

 

 

 

 

أعلن الموقع الرسمي لراديو «نغم FM»، اليوم السبت، تقديم الثنائي عمرو صلاح وهمسة إمام برنامجًا جديدًا يحمل عنوان ” كله تمام”، وتدور فكرة البرنامج حول البرنامج الترفيهي الاجتماعي الغنائي الذي يقدم للمستمعين كل الأخبار والموضوعات اليومية التي تهم المستمع بشكل بسيط وسريع..للمزيد

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قال الكابتن مجدي عبد الغني، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إنه سيقدم برنامجًا على إذاعة الشباب والرياضة على مدار 3 أيام، مؤكدًا أن الكابتن خالد لطيف سيشاركه تقديم البرنامج على مدار يومين..للمزيد 

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أعلنت الصفحة الرسمية لقناة ontv على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن اقتراب موعد عرض أولى حلقات برنامج “كل يوم” من تقديم الإعلامي عمرو أديب والذي تعاقد مع وكالة بروموميديا مؤخراً..للمزيد 

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قالت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج “وردة وتوت” على راديو هيتس، في تصريح خاص لـ«ONA»، إنها سعيدة بمشاركتها في تقديم برنامج درامي إذاعي، موضحةً أنها تجسد شخصيتها الحقيقية من خلال رصد مواقف حياتية التي تحدث يوميا بين الأمهات والأبناء في البيوت المصرية..للمزيد

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> يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، نجوم وأبطال فيلم ” كلب بلدى ” أحمد فهمي وأكرم حسني وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وندى موسى “ويزو”، ومؤلف العمل شريف نجيب والمخرج معتز التوني، في حلقة خاصة من برنامج بوضوح..للمزيد

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يستعد المخرج مجدي كمال لإطلاق أولى أعماله الأدبية رواية “قتل مع سبق الحب” وذلك من خلال حفل التوقيع المقرر إقامته بفندق الفورسيزونز بالجيزة يوم السبت الموافق أول أكتوبر القادم بحضور كوكبة من الكتّاب والأدباء ونجوم الفن والإعلام..للمزيد

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