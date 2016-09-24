حجز 19 من «ألتراس أهلاوي» 24 ساعة فى واقعة محاولة اقتحام النادي الأهلي بالجزيرة

قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار ضياء نجم، اليوم السبت، حجز 19 من أعضاء رابطة “ألتراس أهلاوي” 24 ساعة علي ذمه التحريات لاتهامهم فى واقعة محاولة اقتحام النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض، مساء أمس الجمعة، على عدد من ألتراس أهلاوى بمحيط النادي بمنطقة الجزيرة، حاولوا اختراق الحواجز الحديدية، وسط تواجد مكثف من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى تمركز عدد من سيارات الأمن المركزي أمام النادى.

يأتي ذلك خلال الوقفة التي حاولوا تنظيمها أمام بوابة النادي؛ اعتراضا على منعهم من حضور مباراة كرة اليد بين الأهلي والجزيرة.