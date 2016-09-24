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بالفيديو - صن داونز يزيح زيسكو.. من الخروج في دور الـ16 إلى نهائي دوري الأبطال

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بالفيديو - صن داونز يزيح زيسكو.. من الخروج في دور الـ16 إلى نهائي دوري الأبطال بالفيديو - صن داونز يزيح زيسكو.. من الخروج في دور الـ16 إلى نهائي دوري الأبطال

تأهل صن داونز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوزه على زيسكو يونايتد الزامبي 2-0 في لقاء الإياب لنصف نهائي البطولة.

وكان صن داونز قد خسر 2-1 في زامبيا في لقاء الذهاب ليتأهل إلى النهائي من ملعبه.

وينتظر صن داونز الفائز من الزمالك والوداد المغربي اللذان يلتقيان في لقاء الإياب في الرباط في وقت لاحق اليوم السبت، بعد أن فاز الفارس الأبيض 4-0 في لقاء الذهاب.

وسجل أنتوني لافور هدف التقدم لصن داونز في الدقيقة 5، قبل أن يتبادل الفريقان السيطرة والفرص الضائعة.

ولكن بيرسي تاو أنهى الأمور لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 ليستمر الباقي من المباراة سجالا بين الفريقين.

وكان صن داونز قد خرج من دور الـ16 للبطولة من فيتا كلوب الكونجولي، ولكن تم استبعاد فيتا كلوب لإشراكه لاعبا موقوفا.

وبعدها قرر الكاف أن يشترك صن داونز مكان فيتا كلوب، ليسلك طريقه لنهائي البطولة الذي سيلعب ذهابه أحد أيام 14 و15 و16 أكتوبر.

أما العودة فستكون أحد أيام 21 و22 و23 أكتوبر.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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