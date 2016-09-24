مؤسسات اقتصادية أمريكية كبرى تهدد “تريزا ماى” بالانسحاب من بريطانيا

هدد قادة عدد من كبار البنوك ومؤسسات الأعمال الأمريكية فى بريطانيا رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى بنقل أعمالهم من المملكة المتحدة إلى دول أوروبية أخرى بشكل استباقى إذا لم توضح لهم لندن مبكرا شكل العلاقات المستقبلية بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبى فى أعقاب الانفصال عن بروكسل، حسب ما أكدت صحيفة “التلجراف” البريطانية، اليوم السبت.

وقالت الصحيفة إن التحذير جاء خلال لقاء جمع بين ماى وقادة عدد من مؤسسات الأعمال الأمريكية ومن بينها “جولدن ساكس” و”مورجان ستانلي” و”بلاكروك” الأسبوع الماضى فى نيويورك على هامش زيارة رئيسة الوزراء البريطانية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتكافح المملكة المتحدة، منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى “بريكست” فى يونيو الماضي، من أجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية على أراضيها فى جو يسوده الشك حول مستقبل علاقة لندن بالاتحاد بينما لم يتم انطلاق المفاوضات بعد حول هذه العلاقات، وفى مقدمتها حرية انتقال السلع والخدمات وفرص بريطانية فى السوق الأوروبية المشتركة ومدى التزامها بنظام الحدود المفتوحة الخاص بحرية حركة المواطنين بين دول الاتحاد.

ووفقا لما نقلته “التلجراف” عن مصادر على صلة بالاجتماع، فقد رفضت ماى تقديم معلومات حول كيفية خوض بريطانيا لمفاوضات “بريكست” مع الاتحاد الأوروبى سوى أن الاتفاق سيكون “فى الصالح الوطني”، وهو ما استتبع حديثا صريحا من قادة مؤسسات الأعمال حذروا فيه من عدم إمكانية انتظار الكشف عن النتيجة النهائية للمفاوضات التى من المفترض أن تستمر على مدار عامين ولم تبدأ رسميا، مهددين بنقل أعمالهم ومعها آلاف الوظائف من بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى.

وقال مصدر على صلة بالاجتماع فى نيويورك للتلجراف” إن “الرسالة كانت واضحة على الأقل من بعض هؤلاء الحضور: إذا لم تستطع تريزا ماى تقديم بعض الوضوح المبكر حول إلام ستنتهى المفاوضات، فإن الطريق الوحيد لتجنب عدم اليقين سيكون انتقال نحو أوروبا – لن يكون هناك وقت للانتظار”.

ولا تعد تلك التهديدات الأولى التى تتلقاها ماى من جانب مؤسسات أعمال أو حكومات أجنبية بشأن مستقبل أوضاعها فى أعقاب “بريكست”، إذ كانت دول عدة قد وجهت لها التحذيرات نفسه خلال قمة مجموعة العشرين التى انعقدت فى الصين هذا الشهر.

أ ش أ