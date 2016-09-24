وزير الخارجية يستقبل وفد اللجنة الأمريكية اليهودية بنيويورك

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت وفد اللجنة اليهودية الأمريكية بمقر بعثه مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث دار نقاش مطول حول العلاقات المصرية الأمريكية وكيفية تعزيزها، بالاضافه إلى مناقشه الأوضاع الاقليميه ورؤية مصر تجاه عدد من القضايا، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وكيفية المساعدة في تسوية القضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل.

وقال المستشار احمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية قدم لأعضاء اللجنة شرحا كاملا للتطورات التي تشهدها مصر في المرحلة الحالية، والتحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وتقييما للأوضاع في كل من ليبيا وسوريا وكيفية إيجاد حلول سلميه للنزاعات المختلفة في المنطقة.

ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على دعمهم الكامل لمصر وثقتهم في أن مصر سوف تتجاوز التحديات الاقتصادية والأمنيه الحالية، وأنهم يحرصون كل الحرص على تعزيز علاقات مصر بالولايات المتحدة، حيث أنهم كانوا من أول المدافعين عن المصالح المصرية وعلى العلاقات المصرية الأمريكيه منذ نشأة اللجنة عام 1978.