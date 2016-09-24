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وزير خارجية تونس يلتقي نظيره البرتغالي في نيويورك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

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وزير خارجية تونس يلتقي نظيره البرتغالي في نيويورك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وزير خارجية تونس يلتقي نظيره البرتغالي في نيويورك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره البرتغالي أوقوستو سانتوس سيلفا

التقى وزير الشئون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم السبت، نظيره البرتغالي، أوقوستو سانتوس سيلفا، على هامش الدورة الـ 71 لاجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الشئون الخارجية التونسي عبر خلال اللقاء عن تقديره لدعم البرتغال للتجربة الديمقراطية في تونس، مؤكدًا متانة علاقات التعاون بين البلدين وعلى أهمية العمل على تعزيزها في جميع المجالات.

وأكد الجهيناوي أن دفع التنمية الاقتصادية يحتل صدارة أولويات تونس في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار الذي ستنظمه تونس يومي 29 و30 نوفمبر القادم سيمثل فرصة هامة للتعريف بتونس كوجهة استثمارية واعدة، ودعا نظيره البرتغالي إلى أن تكون مشاركة بلاده بوفد هام يمثل القطاعين العام والخاص.

من جانبه ، أكد وزير الخارجية البرتغالي عزم بلاده مواصلة توثيق علاقات التعاون مع تونس ، مبديا استعدادها لمواصلة دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق النمو والإستقرار ودفع الإستثمار لتوفير عوامل النجاح لهذه التجربة الفتية.

أ.ش.أ

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