أبو الغيط يؤكد القضايا العربية بالغة التعقيد ونعمل علي إعادة دور الجامعة العربية

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القضايا العربية كافة بالغة التعقيد، وستحتاج إلى وقت وستستمر لفترة طويلة من أجل إيجاد الحلول.

و قال أبو الغيط – في حوار مع مراسل قناة “الحدث” العربية اليوم السبت في نيويورك – ” إنه للأسف القضايا العربية كافة معقدة للغاية ، وهذا ما يحدث في الأزمة السورية والليبية واليمنية”.

وحول دور الجامعة العربية في هذه الأزمات منذ فترة طويلة ، قال أبو الغيط ” إن جامعة الدول العربية نحيت منذ سنوات نتيجة للخلافات العربية العربية ” ، مشددا على مساعيه الرافضة لهذه التنحية والعمل على إعادة دورها العربي في جميع المشكلات كالأزمة الليبية واليمنية والسورية، بوجه خاص.

وأشار إلى صدور قرار عربي بتعين ممثل خاص للأمين العام الى ليبيا ، وسيحصل على توجيه أساسي وسيقوم بممارسة أعماله في القريب العاجل ، كاشفا أنه سيتم أيضا تعين ممثل للجامعة العربية في اليمن ، وتابع “سنشارك في الأزمة السورية لأنه لا يمكن القبول بهذا الوضع الذي أصبح العرب بموجبه متفرقين”.

وقال أبو الغيط إنه منذ ساعات قليلة فقط قام بمناقشة تفعيل دور الجامعة العربية في الأزمات العربية المختلفة مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، مؤكدا أن الجامعة العربية ستعود الى ممارسة دورها وبفاعلية، معربا عن أمنيته بعدم وجود عقبات في وجه الجهد العربي القادم.

وأكد أن بان كي مون أبدى استعدادا كاملا للتعاون مع الجامعة العربية والجهد العربي، لافتا إلى أن هناك منظمة إقليمية معنية بالشأن العربي وهي الجامعة العربية وعليها أن تقوم بدورها.

أ ش أ