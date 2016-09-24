تشكيل الزمالك – مؤمن سليمان يعتمد على سرعة ستانلي وفتحي.. شيكابالا احتياطيا

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودفع مؤمن ستانلي أوهاويتشي أساسيا في خط الهجوم خلف باسم مرسي وبجواره مصطفى فتحي.

وفاز الزمالك في الذهاب برباعية نظيفة ما يرجح كفته في لقاء الإياب الذي يقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس على مقاعد البدلاء محمود جنش ورمزي خالد وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإيمانويل مايوكا.

ومن تشكيل الزمالك سيعتمد مؤمن سليمان على سرعات جناحيه مصطفى فتحي وستانلي لضرب الضغط الذي سيشكله الوداد.

وضم التشكيل الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: إسلام جمال - علي جبر – أحمد دويدار – أحمد توفيق

الوسط الدفاعي: معروف يوسف – طارق حامد – إبراهيم صلاح

الوسط الهجومي: مصطفى فتحي – ستانلي أوهاويتشي

الهجوم: باسم مرسي