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منتخب مصر يوضح لـ في الجول: إصابة كوكا لن تحرمه من مواجهة الكونجو

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منتخب مصر يوضح لـ في الجول: إصابة كوكا لن تحرمه من مواجهة الكونجو منتخب مصر يوضح لـ في الجول: إصابة كوكا لن تحرمه من مواجهة الكونجو

قال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب إن أحمد حسن "كوكا" مهاجم براجا لن يغيب عن مباراة الكونجو في افتتاحية تصفيات كأس العالم مطلع أكتوبر المقبل.

وكان براجا قد أعلن إصابة كوكا في الفخذ مما تبعه استبعاده من قائمة فريقه لمواجهة فيتوريا سيتوبال في الجولة السادسة للدوري البرتغالي يوم السبت. (التفاصيل)

وأضاف نبيه عبر FilGoal.com يوم السبت: "تواصلنا مع كوكا واطمئنينا على حالته، يعاني من إجهاد خفيف يستلزم الراحة".

وتابع "أمامنا متسع من الوقت قبل مباراة الكونجو، وكوكا ضمن اختياراتنا بشكل كبير، وإصابته أبسط من أنه سيغيب عن المباراة".

ولعب كوكا خمس مباريات مع براجا في الدوري سجل هدفا وصنع مثله.

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