خبر في الجول - المنتخب يجهز 31 تأشيرة لقائمة الكونجو ' موقف حجازي وحفني '

استخرج الجهاز الإداري لمنتخب مصر 31 تأشيرة للكونجو، استعدادا لإعلان قائمة مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويعلن منتخب مصر عن قائمة المباراة المقرر لها يوم 9 أكتوبر المقبل في افتتاح مشوار حلم المونديال، يوم الاثنين حيث ستضم 24 لاعبا.

وعلم FilGoal.com أن جهاز المنتخب استخرج 31 تأشيرة بالفعل للاعبين المرشحين للانضمام إلى القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها رسميا يوم الاثنين.

وشهدت القائمة تواجد مشروط لاسم أحمد حجازي مدافع الأهلي الذي لايزال يخضع لبرنامج تأهيلي، حيث ينتظر الجهاز الفني مشاركته ضد وادي دجلة أو استدعاء سعد الدين سمير بدلا منه.

كما وضع الجهاز الفني قائمة مختصرة تضم الرباعي "أيمن حفني ومصطفى فتحي ووليد سليمان ومؤمن زكريا" لاختيار لاعبين اثنين منها للانضمام إلى القائمة النهائية.

وضمت القائمة أسماء:

حراسة المرمى: عصام الحضري ( وادي دجلة ) - أحمد الشناوي ( الزمالك ) - شريف إكرامي ( الأهلي ) - علي لطفي ( إنبي )

خط الدفاع: أحمد المحمدي ( هال سيتي ) - عمر جابر ( بازل ) - أحمد فتحي - أحمد حجازي/ سعد الدين سمير ( الأهلي ) - علي جبر - أحمد دويدار - إسلام جمال ( الزمالك ) - محمد عبد الشافي ( أهلي جدة ) - حمادة طلبة ( المصري البورسعيدي )

خط الوسط: محمد النني ( أرسنال ) - طارق حامد - إبراهيم صلاح - أيمن حفني - مصطفى فتحي ( الزمالك )- محمد صلاح ( روما ) - عبد الله السعيد ( الأهلي ) - محمود عبد المنعم "كهربا" ( اتحاد جدة ) - محمود تريزيجيه ( موسكورن ) - رمضان صبحي ( ستوك سيتي ) - وليد سليمان - مؤمن زكريا ( الأهلي ) - عمرو وردة ( بانيتوليكوس )

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ( سبورتنج براجا ) - باسم مرسي ( الزمالك ) - عمرو جمال ( الأهلي ) - حسام باولو ( سموحة )