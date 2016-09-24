صور.. محافظ أسوان يعقد إجتماع لمتابعة تنفيذ المشروعات بقرى العون الغذائى

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لدراسة الموقف التنفيذى لقرى العون الغذائى والواقعة على بعد 70 كم جنوب مدينة أسوان، وتضم قرى كلابشة الجديدة وتوماس وعافية وتوسعاتها ، بالإضافة إلى قرية بشاير الخير بإجمالى 450 أسرة مخصص لهم 2250 فدان تم استصلاحها، وجارٍ زراعتها من خلال مشروع العون الغذائي بالأمم المتحدة و بإشراف من وزارة الزراعة ، حيث جاء الإجتماع للتعرف على أهم المطالب والتحديات لتحقيق التنمية الشاملة بأفكار وأساليب جديدة ومبتكرة بهذه القرى الأربعة وذلك بحضور مسئولى كل من مشروع العون الغذائى وهيئة تنمية بحيرة السد العالى وشركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومديرى الشئون الاقتصادية، والمالية والقانونية والرى والتضامن الإجتماعى والتخطيط والمتابعة، والتخطيط العمرانى بالمحافظة علاوة علي رئيس قرى العون الغذائى.

وقد قرر اللواء مجدى حجازى عقد إجتماع شهرى يضم كافة رؤساء قرى العون الغذائى وممثلين من القيادات الطبيعية والشعبية لهذه القرى علاوة على مسئولى كافة الجهات المعنية وذلك لتحقيق المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لتلك القرى والتعرف على كل ما هو جديد من الرؤى والأفكار الإيجابية التى تساهم فى تنميتها وتطويرها بما يعود بالنفع على جميع الأهالى المقيمين فيها .

وخلال الإجتماع وجه مجدى حجازى مدير الشئون الإقتصادية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل إعداد مذكرة شاملة تضم الموقف التنفيذى بجميع قرى مشروع العون الغذائى من مختلف النواحى القانونية والإدارية الفنية بالإضافة إلى أهم المشكلات التى تعانى منها تمهيداً لعرضها ومناقشتها فى مجلس المحافظين الشهر القادم كما طالب محافظ أسوان من مدير عام الرى بإعداد دراسة شاملة عن منظومة الري بقري التوطين من أجل ضمان توصيل المياه لجميع الأراضي الزراعية المستهدف زراعتها ضمن المشروع بشكل دائم ومستمر ، مشدداً على تحديد أهم المطالب والمشكلات العاجلة التي تعاني منها القري وعرضها عليه فوراً من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت ممكن.