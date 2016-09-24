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وفد من خبراء الأمن والطيران الروس ينهون إجراءات التفتيش بمطار الغردقة

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وفد من خبراء الأمن والطيران الروس ينهون إجراءات التفتيش بمطار الغردقة وفد من خبراء الأمن والطيران الروس ينهون إجراءات التفتيش بمطار الغردقة

 

مطار الغردقة – أرشيفية

أنهى مساء اليوم السبت وفد خبراء الأمن والنقل والطيران الروس زيارتهم التفقدية لمطار الغردقة الدولي بعقد اجتماع مشترك مع عدد من مسؤولي محافظة البحر الأحمر بينهم اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن وضم أعضاء الوفد الأمني الروسى برئاسة نائب وزير النقل الروسى و مدير الطيران المدنى الروسى و رئيس هيئة السلامة الجوية الروسية و5 خبراء آخرين، وسط اهتمام رئاسي ووزاري وأمني.

ومن المقرر أن يغادر الوفد الروسي الغردقة غدًا الأحد .

وعقد الوفد الروسي قد عقد اجتماعًا مع اللواء صادق الشوري مدير المطار ومحمد حسن مدير أمن الطيران بالمطار واللواء حسام نصر مدير مصلحة أمن الموانىء وعدد من قيادات الأمن بالمطار.

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