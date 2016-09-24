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نيابة قصر النيل تحتجز 19 متهما من أولتراس أهلاوى للتحريات

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نيابة قصر النيل تحتجز 19 متهما من أولتراس أهلاوى للتحريات نيابة قصر النيل تحتجز 19 متهما من أولتراس أهلاوى للتحريات

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة باحتجاز 19 متهما من جمهور ألتراس أهلاوى 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث، وذلك بتهمة التجمهر، وقطع الطريق وإثارة الشغب ومحاولة اقتحام النادى الأهلى عنوة.

وباشر التحقيق مع المتهمين فريق من نيابة قصر النيل، ضم معتز زكريا وطاهر سبالة ويحيى مختار وكلاء النائب العام.

واعترف عدد من المتهمين، أنهم توجهوا للنادى الأهلى فرع الجزيرة بعدما نشرت صفحة النادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن مباراة كرة اليد بين الأحمر والجزيرة، ستقام بحضور الجمهور، بينما أنكر متهمون آخرون صلتهم بالواقعة.


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