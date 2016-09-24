بالأسماء..إعادة تشكيل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان
أعاد المجلس القومى للمرأة تشكيل فرع محافظة أسوان والذي يستمر عمله
> لمدة عامين، بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة
> 2016،واللائحة الداخلية للمجلس، وعلى القرارات السابقة بشأن تشكيل فرع
> المجالس بالمحافظة ،ولصالح العمل.
يضم التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة فرع أسوان كلاً من الدكتورة هدى
> مصطفى الأستاذ بكلية العلوم بجامعة أسوان ومقررة فرع المجلس القومى
> ،والدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ،والأذاعية حنان
> الدسوقى متولى ،والدكتور أحمد كامل الرشيدى عميد كلية التربية السابق
> بأسوان ،والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان السابق،وجيهان صلاح
> حسين،وفردوس محمود السمادونى،والشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف
> السابق بالمحافظة.
كما يضم كلاً من بدور خليل محمد ،ثناء سليمان أحمد،سماح عبدالقادر
> محمد،أنجى ادوارد أمين،مجلع حبيب مجلع،هلال أحمد الدندراوى نائب رئيس حزب
> التجمع،سحر أحمد محمد،منى محمد عبد الرحيم ،ويشرف على الفرع مكة
> عبداللاهى عضو المجلس القومى للمرأة ،كما يتم تجديد نصف أعضاء الفرع
> سنوياً.