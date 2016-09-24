بالأسماء..إعادة تشكيل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان

أعاد المجلس القومى للمرأة تشكيل فرع محافظة أسوان والذي يستمر عمله

> لمدة عامين، بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة

> 2016،واللائحة الداخلية للمجلس، وعلى القرارات السابقة بشأن تشكيل فرع

> المجالس بالمحافظة ،ولصالح العمل.

يضم التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة فرع أسوان كلاً من الدكتورة هدى

> مصطفى الأستاذ بكلية العلوم بجامعة أسوان ومقررة فرع المجلس القومى

> ،والدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ،والأذاعية حنان

> الدسوقى متولى ،والدكتور أحمد كامل الرشيدى عميد كلية التربية السابق

> بأسوان ،والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان السابق،وجيهان صلاح

> حسين،وفردوس محمود السمادونى،والشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف

> السابق بالمحافظة.

كما يضم كلاً من بدور خليل محمد ،ثناء سليمان أحمد،سماح عبدالقادر

> محمد،أنجى ادوارد أمين،مجلع حبيب مجلع،هلال أحمد الدندراوى نائب رئيس حزب

> التجمع،سحر أحمد محمد،منى محمد عبد الرحيم ،ويشرف على الفرع مكة

> عبداللاهى عضو المجلس القومى للمرأة ،كما يتم تجديد نصف أعضاء الفرع

> سنوياً.