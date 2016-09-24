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رئيس وزراء المجر: من الضروري أن يبرم الاتحاد الأوروبي مع مصر اتفاقا حول اللاجئين

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رئيس وزراء المجر: من الضروري أن يبرم الاتحاد الأوروبي مع مصر اتفاقا حول اللاجئين رئيس وزراء المجر: من الضروري أن يبرم الاتحاد الأوروبي مع مصر اتفاقا حول اللاجئين

رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان _ أرشيفية

دعا رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم السبت، إلى إنشاء مدينة خاصة باللاجئين على الساحل الليبي.

وأوضح أوربان خلال كلمة ألقاها في ما يسمى بمؤتمر “طريق البلقان” بإندونيسيا، أن مثل هذه المدينة من شأنها أن تشكل مركزًا كبيرًا عامًا لتسجيل اللاجئين الذين يسعون إلى الحصول على حق اللجوء في الدول الأوروبية ودراسة طلباتهم بهذا الشأن ليتم توزيعهم لاحقًا.

وبحسب روسيا اليوم اعتبر رئيس الوزراء المجري، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب القمة، أن من الضروري أن تبرم بروكسل مع السلطات المصرية اتفاقًا حول إنشاء مخيمات للاجئين خارج الاتحاد الأوروبي، على غرار الاتفاق مع تركيا.

وقال أوربان إن حوالي 5.5 ملايين شخص ينتظرون في دورهم للانتقال إلى أوروبا.

ولفت أوربان إلى أن كلًا من ليبيا ومصر ستكونان لاعبين مهمين في أوروبا في سنوات قريبة.

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