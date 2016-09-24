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رياض حجاب: أطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب السوري

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رياض حجاب: أطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب السوري رياض حجاب: أطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب السوري

رياض حجاب رئيس وزراء سوريا الأسبق_ أرشيفية

قال رياض حجاب،رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، ورئيس وزراء سوريا الأسبق، إن سوريا تحتاج إلى عملية شاملة تستهدف الإرهاب بما فيه إرهاب النظام والمليشيا الطائفية، موضحًا أن النظام وحلفاؤه استخدموا الأسلحة المحرمة دوليًا ضد الشعب السوري الأعزل.

وطالب حجاب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب السوري وتوصيل المساعدات له، كما طالب واشنطن باتخاذ إجراءات عسكرية وسياسية ودبلوماسية لحماية الشعب السوري.

وأكد رئيس وزراء سوريا الأسبق أنه آن الأوان للعالم ليضع حدًا لبشار الأسد وكل من يرتكب الجرائم بحق الشعب السوري، مشيرًا إلى أن النظام السوري وحلفاؤه يحتاجون إلى استراتيجة أكثر حزمًا من أجل مواجهة التحديات الراهنة.

 

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