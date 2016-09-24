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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب "ميكروباص" بالعياط

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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب "ميكروباص" بالعياط النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب "ميكروباص" بالعياط

>كتب أحمد الجعفرى

استعلمت نيابة العياط برئاسة المستشار إسلام حسانين مدير النيابة عن الحالة الطبية للمصابين الـ10 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل الطريق الفرعى بقرية المتانية التابعة لدائرة مركز العياط، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتضررة وعرضها على مهندس فنى لفحصها وبيان أسباب الحادث.

 

وكان 10 أشخاص قد أصيبوا فى حادث انقلاب ميكروباص داخل الطرق الفرعية بقرية المتانيا التابعة لدائرة قسم العياط، وانتقل رجال القسم إلى المكان، وتبين أن سبب الحادث انفجار إطار السيارة الأمامى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتنوعت إصابتهم ما بين كسور وكدمات وجروح بالوجه، وتم إجراء الرعاية الصحية اللازمة لهم.


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