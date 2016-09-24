قوات التحالف العربي تقتل قياديا عسكريا من الحوثيين عند حدود السعودية مع اليمن

قال مصدر في التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران يوم السبت إن ضابطا عسكريا كبيرا بجماعة الحوثي في اليمن قُتل في اشتباكات على الحدود مع السعودية.

وبحسب رويترز أضاف المصدر أن العقيد حسن الملصي قائد القوات الخاصة التابعة للحوثيين قُتل يوم الخميس أثناء محاولة تسلل فرقة من مقاتلي الحوثي في محافظة نجران بجنوب المملكة العربية السعودية.

ويخوض التحالف قتالا ضد الحوثيين منذ مارس 2015 في محاولة لإعادة الحكومة المدعومة دوليا إلى السلطة بعد أن استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء وحققوا مكاسب في محافظات أخرى وأجبروا الحكومة على الانتقال إلى المنفى.

وانهارت الشهر الماضي محادثات رعتها الأمم المتحدة لإنهاء القتال الذي حصد أرواح أكثر من 10 آلاف شخص واستأنفت حركة الحوثي وقوات يمنية متحالفة معها قصفها لمناطق في السعودية.

وتعتبر السعودية إيران الخطر الرئيسي على الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب دعمها لميليشيا شيعية وهو الدعم الذي تقول الرياض إنه أجج العنف الطائفي.

وترى طهران أن الحوثيين يمثلون السلطة الشرعية في اليمن لكنها تنفي اتهامات السعودية واليمن بأنها تمدهم بالسلاح. ويقول الحوثيون إنهم يخوضون ثورة ضد حكومة فاسدة وضد الدول الخليجية الداعمة لها.

وتطلق قوات الحوثي صواريخ أو قذائف مورتر بشكل شبه يومي على المناطق الحدودية في جنوب السعودية بما في ذلك نجران وغالبا ما تحاول اختراق الدفاعات السعودية على الحدود.